Speciale infrastrutture: Eolo-Open Fiber, collaborazione per offerta servizi FWA a banda ultra larga in Aree bianche

- Eolo, società leader in Italia nella fornitura di connettività ultra broadband attraverso la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) e Open Fiber, principale operatore di infrastrutture di rete FTTH (Fiber To The Home) in Italia e tra i leader in Europa, hanno siglato un accordo di collaborazione strategica per la copertura delle Aree Bianche con servizi di connettività a banda ultra larga in modalità FWA. E' quanto si legge in una nota. L'intesa estende la collaborazione iniziata nel 2019 attraverso la commercializzazione di Eolo di servizi FTTH su rete Open Fiber, seguita nel 2021 dall'accordo per il collegamento in fibra ottica delle torri di Eolo in aree bianche da parte di OF. Per Open Fiber - continua la nota - l'accordo rientra nei piani di accelerazione del progetto di copertura delle aree interne del Paese, in quanto potrà utilizzare le infrastrutture disponibili in 300 Stazioni Radio Base di EOLO per agevolare il collegamento in FWA delle aree rurali. Open Fiber avrà inoltre la possibilità di usufruire del know how tecnico e gestionale maturato da Eolo in oltre 20 anni di attività nella gestione di tecnologie radio, a supporto della progettazione e dell'installazione della propria rete FWA. La partnership tra EOLO e Open Fiber si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti per lo sviluppo della banda ultra larga in corso sul territorio nazionale, coerentemente con la Strategia governativa sul digitale e con l'esigenza di condivisione delle infrastrutture nel mercato delle comunicazioni elettroniche. (Com)