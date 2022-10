Speciale infrastrutture: Spagna, costruttori lanciano allarme sul problema delle gare pubbliche deserte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni ha lanciato un nuovo allarme al governo spagnolo per il crescente problema delle gare d'appalto dei lavori pubblici che si svolgono senza offerte in tutto il Paese. La Confederazione Nazionale delle Costruzioni (Cnc) ha rilevato finora 1.455 casi di contratti disertati per un totale di 653 milioni di euro e il suo presidente, Pedro Fernández-Alén, attribuisce questo fenomeno a budget di gara molto bassi e a un sistema inefficace di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione. La Cnc aveva già lanciato questo allarme mesi fa, quando aveva rilevato 430 contratti disertati tra novembre 2021 e gennaio 2022. L'associazione ha evidenziato che oltre a questo problema, ci sono lavori che stanno rallentando o si stanno fermando mentre i costi dei materiali di base continuano ad aumentare. "O si stabilisce un'effettiva revisione dei prezzi o si prorogano le scadenze per l'esecuzione dei fondi europei, altrimenti non raggiungeremo la data limite del giugno 2026 per l'esaurimento del piano di aiuti", è la richiesta contenuta in un comunicato della Cnc, nel quale si evidenzia che il superamento dei costi di esecuzione delle opere pubbliche è salito al 33 per cento. Per questa ragione, l'associazione ha chiesto misure urgenti di riequilibrio per evitare ulteriori danni alle imprese che hanno progetti in corso e per garantire che i nuovi contratti attirino la concorrenza attraverso le offerte. La Cnc ha riconosciuto la "sensibilità" dimostrata dal ministero dei Trasporti nei confronti dei problemi che affliggono il settore degli appalti pubblici, ma non avrebbe riscontrato la stessa "solidarietà" da parte dei ministeri delle Finanze e dell'Economia. (Spm)