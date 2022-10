Speciale infrastrutture: Germania, generale Breuer, ogni infrastruttura possibile obiettivo di attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, invece, di “azioni di influenza, con attacchi alle infrastrutture e informatici, o, ad esempio, voli di ricognizione con droni sopra le caserme. Detto altrimenti, punture di spillo nella popolazione, che hanno lo scopo di suscitare incertezza tra di noi e scuotere la fiducia nel nostro Stato”. L’apparato di sicurezza della Germania, ha quindi sottolineato Breuer, deve essere preparato a far fronte a queste minacce, ma “l’isteria è un pessimo consigliere”. A ogni modo, a ogni cittadino tedesco deve essere chiaro che deve “modificare il proprio comportamento individuale”, ossia “l’atteggiamento mentale”. Breuer ha, infine, affrettato che in questo cambiamento rientra, per esempio, l’acquisto di una torcia o di una radio con batterie sufficienti, ossia indipendente dalla rete elettrica. (Geb)