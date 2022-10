Torino: lavori nel sottopasso Lingotto con modifiche al traffico fino a metà dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi lavori al sottopasso Lingotto. Dal 14 ottobre e fino a metà dicembre, per permettere i lavori di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo (sorti dopo controlli nati dal crollo del ponte Morandi) nel tratto sotto via Genova, verrà chiusa al transito la semi-carreggiata sud dell’intero sottopasso (direzione da ovest ad est, da corso Giambone verso corso Unità d'Italia); le successive fasi di lavoro prevedono lo stop al transito lungo l'intero sottopasso (in entrambe le direzioni) per un periodo di tempo ridotto (circa 10 giorni) e, in seguito, la chiusura della sola semi-carreggiata nord (direzione da est ad ovest, da corso Unità d'Italia a corso Giambone) per circa 60 giorni. I lavori nel tratto sotto via Nizza partiranno invece entro la fine del 2023. (Rpi)