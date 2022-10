Germania: Consiglio sicurezza cibernetica espelle azienda legata a ex dipendente Kgb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Consiglio di sicurezza cibernetica di Germania (Csrd) ha espulso “con effetto immediato” Protelion, azienda per la sicurezza informatica di Berlino. Come comunicato dallo stesso Csrd, la procedura di esclusione è stata avviata il 30 settembre scorso, dopo che le accuse di influenza dei servizi di intelligence russi sulla società sono diventate note sui media tedeschi. Fino a marzo scorso, Protelion era denominata Infotecs. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di una filiale di O.A.O. Infotecs, impresa per la sicurezza informatica fondata da “un ex dipendente del Kgb”. Il caso è stato messo in luce da Jan Boehmermann, giornalista satirico dell'emittente televisiva “Zdf”. La vicenda ha portato la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, a decidere la destituzione del direttore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi), Arne Schoenbohm. Tra i cofodatori del Csrd, il funzionario è infatti sospettato di contatti con i servizi segreti russi. Ora, il presidente dell'associazione, Hans-Wilhelm Duenn, ha dichiarato che Protelion agisce “in violazione degli obiettivi” del Csrd. Inoltre, le accuse avanzate dai media contro l'azienda “non sono compatibili con la lotta alla criminalità informatica e la promozione della sicurezza informatica”, obiettivi per cui il Csrd “si impegna ora più che mai”. (segue) (Geb)