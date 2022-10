Germania: Consiglio sicurezza cibernetica espelle azienda legata a ex dipendente Kgb (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Duenn ha respinto come “assurde” le accuse secondo cui l'organizzazione che presiede sarebbe stata “influenzata dalle autorità russe”. Si tratta, infatti, “contro un singolo membro del Csrd, Protelion e il suo predecessore Infotecs”, che ha aderito all'associazione “nel giugno del 2020”. Da allora, il Csrd non ha avuto “né colloqui né progetti congiunti” con la società. Di conseguenza, il Csrd non può essere stato oggetto di “alcune influenza” da parte di Protelion. Duenn ha proseguito: “Condanno con la massima fermezza la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che viola il diritto internazionale, e le attività dei servizi di intelligence russi al riguardo”. Secondo il presidente del Csrd, l'associazione e il Bsi non erano a conoscenza dei collegamenti di Protelion con i servizi segreti di Mosca. Duenn ha, quindi, evidenziato: “Prendiamo seriamente le accuse e sosteniamo gli sforzi delle autorità statali per chiarire il ruolo di Protelion, al fine di poter valutare fino a che punto si è effettivamente verificato un tentativo di influenza”. (segue) (Geb)