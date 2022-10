Germania: Consiglio sicurezza cibernetica espelle azienda legata a ex dipendente Kgb (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duenn interviene poi su un'intervista che rilasciò nel 2019 al settimanale “Die Zeit”. In un passaggio, come ripreso ora da diversi media tedeschi, il presidente del Csrd ammette di aver avuto colloqui con l'intelligence russa. Tuttavia, come precisato ora da Duenn, si tratta di una riproduzione “in forma abbreviata” delle sue dichiarazioni. Il presidente del Csrd sottolinea di non aver “mai” mantenuto “alcun contatto con i rappresentanti attivi delle agenzie statali russe”. Quanto affermato durante l'intervista a “Die Zeit” si riferiva, “piuttosto” e “in maniera generica”, al mantenimento dei canali di comunicazione “con tutti gli attori rilevanti nell'area della sicurezza internazionale”. A ogni modo, contatti tra Duenn e i servizi segreti di Mosca sono “impensabili, in considerazione delle azioni della Russia e dell'attuale situazione geopolitica”. Inoltre, “in passato”, il Csrd ha “ripetutamente” sottolineato il pericolo dell'influenza russa e ha collaborato “con i propri membri” alla sicurezza delle infrastrutture informatiche della Germania. Per Duenn, “la cattiva condotta di un singolo membro” dell'associazione è “un grave danno di reputazione, che non sminuisce il lavoro” dell'organizzazione e degli altri suoi componenti “per una maggiore sicurezza informatica”. Secondo il presidente del Csrd, “più che mai, le imprese, la scienza e la politica devono collaborare per garantire la sicurezza della nostra società anche nel cyberspazio. L'associazione si sente “obbligata a lottare più che mai per una maggiore sicurezza informatica e contro la criminalità informatica”. (Geb)