Venezia: Brugnaro, efficientare bilancio per trovare fondi per aiuti caro bollette

- Al Comune di Venezia "abbiamo stanziato 1.500.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette. Più di 6.500 domande pervenute tramite bando pubblico. Come abbiamo trovato le risorse? Efficientando il bilancio". Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia al giornale radio di Rai Radio1. Per Natale "stiamo studiando delle misure per le luci - ha poi spiegato Brugnaro - non vogliamo spegnere la città. Probabilmente le accenderemo dopo e le spegneremo fra l'Epifania e il Carnevale. In questo modo dovremmo spendere la stessa cifra, facendo un uso oculato". Per il contenimento del riscaldamento nelle case, scuole e uffici "ci atterremo alle norme e se sarà necessario dovremo renderle ancora più gravose", ha poi concluso il sindaco di Venezia. (Rev)