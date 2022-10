Sud: Sparkle sostiene la Fondazione Ortygia per lo sviluppo professionale delle studentesse universitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle rinnova e rinforza la sua adesione al progetto Yep - Young Women Empowerment Program, iniziativa promossa dalla Fondazione Ortygia per favorire la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia. Nell'ambito del progetto, Sparkle accompagnerà lo sviluppo delle giovani donne in qualità di Main Partner in Sicilia, da sempre regione strategica per l'operatore. Nato da un'idea di Lucrezia Reichlin, presidente e co-fondatrice della Fondazione Ortygia, Young Women Empowerment Program intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili per orientare le scelte accademiche e di carriera, valorizzare il merito e promuovere ambizione e fiducia nel futuro. In questo quadro, quindici studentesse siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli Studi di Messina saranno affiancate da altrettante manager in un percorso di mentoring individuale. In questa edizione, per la prima volta, il programma prevede la partecipazione di mentor provenienti dalle sedi estere di Sparkle, offrendo un'esperienza internazionale e l'opportunità di sviluppare competenze linguistiche e interculturali che giocano ormai un ruolo cruciale in ambito professionale. (segue) (Com)