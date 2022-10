Sud: Sparkle sostiene la Fondazione Ortygia per lo sviluppo professionale delle studentesse universitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie allo scambio e al confronto con le mentor, le studentesse, oltre ad acquisire consapevolezza del proprio potenziale per proporsi nel mondo del lavoro con più determinazione, potranno entrare in contatto con una realtà lavorativa ad alto contenuto tecnologico, con vocazione internazionale ma solide radici nel territorio, e avere accesso alle campagne di recruiting in Sicilia promosse da Sparkle. È proprio qui che l'operatore ha sviluppato, attraverso i due poli di Palermo e Catania, il principale Hub internet del Mediterraneo, cuore dell'innovazione tecnologica e porta di scambio del traffico dati tra Europa, Africa, Medioriente e Asia. Il capoluogo della regione ospita il Sicily Hub, data center neutrale di ultima generazione, mentre a Catania ha sede il Sicily Lab, data center iper-convergente e laboratorio d'innovazione tecnologica. "Rinnoviamo con convinzione la collaborazione con la Fondazione Ortygia e siamo felici di ampliarla includendo le nostre manager internazionali nel progetto di mentoring", ha dichiarato Elisabetta Romano, Amministratore delegato di Sparkle. "Crediamo che nel nostro Paese, che ha tra le più alte percentuali di laureate in materie economiche e scientifiche a livello europeo ma una delle più basse presenze femminili nella forza lavoro effettiva, sia fondamentale impegnarsi in progetti quali Yep che favoriscono l'incontro e lo scambio fra le studentesse e le aziende, con vantaggio reciproco". L'adesione al progetto Yep si inserisce nel più ampio impegno di Sparkle e del Gruppo Tim per lo sviluppo della presenza femminile e la riduzione della disparità di genere nel mondo del lavoro. (Com)