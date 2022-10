Ucraina: Croce Rossa, ripresa delle operazioni quando la situazione della sicurezza lo consente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa riprenderà le operazioni in Ucraina "immediatamente quando la situazione della sicurezza lo consentirà". Lo ha reso noto il Comitato internazionale della Croce Rossa secondo quanto rilancia la stampa internazionale. In precedenza, il Comitato aveva dichiarato che avrebbe sospeso le operazioni in Ucraina per motivi di sicurezza. L’annuncio era stato diramato dopo che i missili russi avevano colpito diverse città in Ucraina nella mattinata di oggi. “Data la situazione della sicurezza in Ucraina all'inizio della giornata odierna, le squadre hanno momentaneamente interrotto i movimenti, si sono messe al riparo e hanno continuato a lavorare sul posto. L'intero programma di assistenza umanitaria riprenderà immediatamente non appena la situazione della sicurezza lo consentirà”, ha fatto sapere il Comitato.(Kiu)