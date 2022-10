Senato: Patuanelli (M5s), io vicepresidente? Mi piacerebbe esperienza istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Saranno i senatori a scegliere, noi del M5s non siamo autosufficienti per eleggere un vicepresidente. Se mi piacerebbe farlo? Mi piacerebbe fare un'esperienza istituzionale dentro il Senato, non lo nascondo, così come posso fare per una legislatura il senatore. Insomma se ci sarà la possibilità, bene, altrimenti fa nulla". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, parlamentare del Movimento cinque stelle. (Rin)