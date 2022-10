Regno Unito: governo, sta ai singoli e non all’esecutivo decidere se usare meno energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono i singoli cittadini britannici a dover decidere se usare meno energia e non il governo. E’ quanto ha affermato un portavoce di Downing Street durante un briefing. “Siamo impegnati nell’assicurare alla gente le informazioni di cui hanno bisogno”, ha spiegato. “Il punto di vista della premier (Liz Truss) è che il ruolo del governo in tutto questo sia di fornire un livello di sostegno tale da far sì che i fattori globali non abbiano un impatto iniquo”, ha continuato il portavoce. Tuttavia, “sta ai singoli individui decidere cosa è giusto per loro, con tutte le informazioni a disposizione” e non sarà l’esecutivo a raccomandare espressamente alle persone di usare meno energia. (Rel)