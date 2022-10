Veneto: assessore Trasporti, nuovo collegamento viario a Roncade migliorerà qualità vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È stato approvato nella Giunta regionale del Veneto la costruzione del nuovo collegamento viario nel tratto Roncade, Via Stradazza e Via boschi conseguentemente all'eliminazione dei passaggi a livello presenti ai chilometri 19+611 e 21+551. Il progetto, i cui lavori saranno svolti dal comune di Roncade, prevede la stressa collaborazione fra Regione, Rfi e il comune stesso. "L'intervento a cui si dà via libera risponde allo scopo di riqualificare, efficientare e mettere in sicurezza la tratta su rotaia, per migliorare non solo i trasporti ferroviari ma anche, conseguentemente, la qualità di vita dei cittadini" ha spiegato la vicepresidente e assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Elisa De Berti. (Rev)