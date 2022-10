Germania: ministro Finanze Lindner, coalizione di governo ha perso legittimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione al governo in Germania “ha perso legittimazione nel suo insieme” a seguito delle elezioni in Bassa Sassonia, tenute ieri 9 ottobre. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel commentare da presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) la disfatta subita dalla sua formazione al voto. La Fdp ha ottenuto il 4,7 per cento dei voti e non entrerà in parlamento, perché non ha superato la soglia di sbarramento del 5 per cento. La SpD si è, invece, affermata come primo partito con il 33,4 per cento. Al riguardo, Lindner ha sottolineato che le perdite di consensi subite da SpD e Fdp, rispettivamente del 3,5 e del 2,8 per cento rispetto al voto tenuto nel Land nel 2017, “non sono compensate dai guadagni dei Verdi”, pari al 5,8 per cento. Pertanto, secondo il ministro delle Finanze tedesco, la coalizione di governo “nel suo insieme deve affrontare la sfida di ottenere più sostegno per la sua politica in Germania”. Alle elezioni in Bassa Sassonia, i liberaldemocratici sono stati superati da Alternativa per la Germania (AfD), che ha ottenuto il 10,9 per cento, aumentando le preferenze del 4,7 per cento. Partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, AfD è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)