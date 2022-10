Ucraina: Moldova invia un nuovo lotto di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha disposto l'invio di nuovi aiuti umanitari all'Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Moldpres". Il lotto di aiuti, inviati con 17 camion, è destinato alla città di Odessa, da cui sarà poi distribuito nella regione di Mykolaiv. Secondo il ministero dell'Interno moldavo, la donazione comprende beni per un valore di circa un milione di euro, provenienti dalla direzione dell'Ispettorato generale per le situazioni di emergenza (Igsu) e dal ministero del Lavoro di Chisinau. Il materiale era stato precedentemente ricevuto come aiuto umanitario per gestire la crisi dei profughi. All'evento hanno partecipato il ministro dell'Interno, Ana Revenco, e il Ministro degli Esteri e dell'Integrazione Europea, Nicu Popescu. "Il popolo ucraino sa che siamo con loro e che può fare affidamento sulla Moldova quando ha bisogno di aiuto. Ringraziamo ancora una volta gli ucraini per il fatto che resistono alle sfide e combattono così coraggiosamente per il loro Paese", ha affermato la ministra dell'Interno, Ana Revenco. Il vicepremier e ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea, Nicu Popescu, ha fermamente condannato le annessioni russe e ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino. Gli aiuti includono tende, letti, materassi, apparecchi per il riscaldamento delle tende, sacchi a pelo, kit igienici, mascherine e generi alimentari. (Rob)