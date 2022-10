Partecipate: Carpano (Azione), ancora caos in Roma Metropolitane, Gualtieri come Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, l'operato della giunta di Roberto Gualtieri sulla società pubblica Roma metropolitane è in continuità con quello della giunta di Virginia Raggi. In una nota Carpano spiega: “Una città soffocata dal traffico e che non è in grado di offrire ai suoi cittadini un servizio metropolitano adeguato, non può permettersi di avere la società che gestisce la realizzazione delle metropolitane in liquidazione da 3 anni e ora anche senza stipendi. In un anno di Gualtieri non è cambiato nulla, anzi, siamo in piena continuità con Raggi. Come ci faremo trovare pronti per il Giubileo se queste sono le premesse? Il tutto - sottolinea Carpano - mentre i 120 dipendenti di Roma Metropolitane continuano a diminuire, le dimissioni ad aumentare e le competenze accumulate a disperdersi. La pazienza dei romani è probabilmente finita. Noi invece costruiamo giorno dopo giorno una gestione di Roma alternativa a tutto questo sfacelo". (Com)