Speciale infrastrutture: Zelensky, attacchi "terroristici" russi puntano infrastrutture energetiche e civili

- In questa "mattinata difficile" gli attacchi dei "terroristi" russi hanno due obiettivi: le infrastrutture critiche e i civili. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio postato questa mattina sul suo canale Telegram dopo gli attacchi russi contro Kiev e diverse altre città del Paese. "La mattina è difficile. Abbiamo a che fare con i terroristi. Decine di missili, "Shahid" iraniani. Hanno due obiettivi. Impianti energetici in tutto il paese. Nella regione di Kiev e nella regione di Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, nella regione di Frankiv, Zaporizhzhia, nelle regioni di Sumy, nella regione di Kharkiv, di Zhytormyr e di Kirovohrad, a sud. Vogliono creare panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Sono senza speranza", ha detto Zelensky. "Il secondo obiettivo sono le persone. Tale momento e tali obiettivi sono stati scelti appositamente per causare il maggior danno possibile. Rimanete nei rifugi oggi. Seguite sempre le regole di sicurezza. E ricordate sempre: l'Ucraina c'era prima che apparisse questo nemico, l'Ucraina ci sarà anche dopo", ha aggiunto il presidente. (Kiu)