Speciale infrastrutture: Mims, prosegue rinnovo autobus in senso ecologico, mezzi elettrici aumentati del 53 per cento in poco più di un anno

- Nell’ultimo anno si è registrato un importante spostamento del parco autobus circolante, utilizzato per il Trasporto pubblico locale (Tpl), verso mezzi più moderni e meno inquinanti, in linea con gli obiettivi perseguiti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims). Il monitoraggio trimestrale avviato a metà del 2021 sull’evoluzione del parco autobus (circa 43.000 mezzi) mostra come, con l’uscita dalla circolazione dei mezzi diesel di classe Euro 1 da giugno 2022 (come previsto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), la quota di mezzi Euro 5 ed Euro 6 sul totale di quelli diesel è salita al 61,5 per cento (era il 55,9 per cento a luglio 2021). Questa tendenza è destinata a confermarsi nel prossimo futuro con la messa fuori servizio dei mezzi Euro 2 entro la fine di quest’anno e degli Euro 3 entro il primo gennaio 2024. Tra luglio 2021 e settembre 2022 è cresciuto del 53 per cento il numero di mezzi a zero emissioni (elettrici), passati da 406 a 621 unità, con un netto aumento (+94 unità) nell’ultimo trimestre. I mezzi a basse emissioni (ibridi) sono aumentati del 41 per cento (da 466 a 659 unità) nel periodo luglio 2021-settembre 2022, con una crescita di 40 unità nell’ultimo trimestre. Dal punto di vista territoriale, Lombardia e Piemonte guidano la transizione verso un Tpl a zero emissioni, rispettivamente con 196 e 109 autobus elettrici circolanti a settembre 2022. In Valle d’Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria e Lazio è molto elevata (oltre il 49 per cento) la quota di autobus Euro 6, mentre i mezzi più inquinanti (Euro 2-3) rappresentano più del 50 per cento di quelli in circolazione in Molise e Basilicata, e tra il 40 e il 50 per cento di quelli circolanti in Veneto, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Toscana. (Rin)