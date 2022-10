Speciale infrastrutture: premier Shmyhal, colpite 11 infrastrutture critiche in otto regioni e a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno undici infrastrutture critiche situate in otto regioni ucraine e nella città di Kiev sono state danneggiate. Lo ha scritto su Telegram il premier ucraino, Denys Shmyhal, commentando gli attacchi russi condotti questa mattina contro diverse città ucraine. “Oggi i terroristi russi stanno bombardando massicciamente le città ucraine. Le infrastrutture civili e critiche sono sotto attacco. Uno dei primi obiettivi è stato un parco giochi per bambini, oltre a musei e unità educative. Sfortunatamente, delle persone sono morte”, ha scritto Shmyhal. “È necessario essere preparati per interruzioni temporanee con luce, approvvigionamento idrico e comunicazioni. L'obiettivo principale di questi criminali di guerra è seminare il panico, spaventare e lasciare gli ucraini senza luce e riscaldamento. Tutti i servizi terrestri funzionano e ripristineremo tempestivamente le nostre infrastrutture. Faremo di tutto per ripristinare tutti gli oggetti il prima possibile”, ha aggiunto il premier ucraino. “Ringraziamo i nostri soccorritori e operatori sanitari che stanno attualmente salvando la vita di persone negli epicentri dei bombardamenti. Ringraziamo i nostri lavoratori del settore dell'energia, che stanno ripristinando le forniture elettriche nelle città sotto bombardamento”, ha aggiunto il premier. “Il nostro sistema di difesa aerea è riuscita ad abbattere più di 40 missili su 70. Sapevamo con chi avevamo a che fare ed è per questo che era così importante garantire la nostra vittoria. Rimanete nei rifugi. Gloria all'Ucraina!”, ha concluso Shmyhal. (Kiu)