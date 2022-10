Abruzzo: energia, le preoccupazioni di Anci e Upi sul caro-bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I direttivi di Anci e Upi Abruzzo si sono riuniti in seduta congiunta e hanno affrontato il tema dei rincari delle spese energetiche nei bilanci dei Comuni e delle Province. Anche in Abruzzo la situazione è drammatica con previsioni di spesa che raddoppiano del 100 per cento la spesa storica. I ristori previsti finora dal governo, 800 milioni di cui 510 ancora da erogare, coprono a malapena il 30 per cento del fabbisogno aggiuntivo. La stima di Anci nazionale è che da qui a fine anno ci sarà bisogno di trovare almeno un altro miliardo per i nostri enti. Siamo di fronte ad un drammatico dilemma in quanto o si usano le risorse ordinarie per far fronte al caro energia e si tagliano i servizi per scuole, opere pubbliche, assistenza sociale, attività culturali o, poiché per i comuni e le province non è prevista la possibilità di chiudere i bilanci in deficit, si determina il dissesto finanziario. I nostri sindaci e presidenti faranno la loro parte cercando di attuare le direttive del Piano nazionale per il risparmio energetico. Tra le proposte valutate c'è quella di ridurre l'intensità o di spegnere parte della pubblica illuminazione senza dover incorrere in problemi legati alla pubblica sicurezza, la riduzione della temperatura del riscaldamento negli uffici pubblici, escluse le scuole, ulteriori misure di efficientamento energetico degli immobili e l'uso delle lampade a led. (segue) (Gru)