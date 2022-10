Abruzzo: energia, le preoccupazioni di Anci e Upi sul caro-bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti questi interventi potranno incidere su una stima del 10-15 per cento di risparmio nell'ultimo trimestre utile ma non saranno sufficienti per coprire la mole di risorse che servono alla copertura finanziaria degli aumenti. È stato stigmatizzato il comportamento di alcuni gestori dell'energia elettrica che stanno procedendo al distacco di parti di illuminazione pubblica o addirittura di edifici pubblici e municipi producendo un danno ai servizi e ai cittadini e determinando un'interruzione di pubblico servizio che i comuni stanno segnalando alle prefetture. La nostra richiesta da Anci e Upi nazionale è di insistere sul completo ristoro con nuovi stanziamenti per gli aumenti delle bollette e di avere tempi certi degli stessi visti gli adempimenti di Bilancio, assestamento e bilancio preventivo. Chiediamo che sia prevista nei primi provvedimenti la proroga delle scadenze di bilancio in maniera da consentire di programmare senza l'assillo di adempimenti a cui non potere dare seguito. Siamo in una situazione straordinaria che non consente la tempistica ordinaria anche a causa dei tempi imposti dalla procedura istituzionale d'insediamento del nuovo governo. (Gru)