Speciale energia: Uil Lombardia a Regione e Anci, si convochino Stati Generali per affrontare caro bollette

- Una rapidissima convocazione degli Stati Generali, che veda coinvolte anche le associazioni sindacali per trovare immediatamente una soluzione all'emergenza drammatica del caro bollette. È questo che la Uil di Milano e della Lombardia chiede in una lettera inviata al presidente della regione Lombardia Attilio fontana e al presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra. “Come Regione e Anci – si legge nella lettera - avete il ruolo politico per poter arrivare a tutte le amministrazioni comunali/provinciali (che in molti casi, da sole, potrebbero fare poco), affinché supportino, anche a livello amministrativo, tutte le decisioni che chiediamo siano prese per fermare quella che si è rivelata essere una vera e drammatica emergenza che sta piegando i Cittadini e le Imprese in Lombardia. Parliamo di emergenza perché, oltre all'aumento delle bollette, non possiamo, né dobbiamo, dimenticare l'aumento dei tassi di interesse, arrivato in un momento sbagliatissimo, che non serve a raffreddare l'inflazione, in virtù del fatto che gli aumenti dei prezzi sono causati da speculazioni, che finiscono per impoverire ulteriormente le famiglie. Ci sono persone e imprese che si vedono strozzate (sì, proprio questo termine) ogni giorno dall'aumento dei prezzi dei beni di consumo, delle bollette e dei mutui (e dei finanziamenti). E il tutto a stipendio invariato, anzi con aumenti contrattuali, per chi li ha ottenuti nel 2022, già assorbiti dall' inflazione. Una situazione che, come Organizzazione Sindacale Confederale, ci pare davvero ormai sfuggita di mano, raggiungendo un livello di allerta massima per le sue conseguenze emergenziali, non solo sulle famiglie, ma sull'intero sistema produttivo della nostra regione. Occupazione e salari sono messi, di nuovo, a dura prova all'indomani della terribile pandemia di cui non sono ancora stati smaltiti gli effetti. Nei territori registriamo aziende che hanno ridotto l'attività, altre che hanno chiuso, sindaci in difficoltà nel far fronte ai pagamenti delle bollette per scuole e asili. (Com)