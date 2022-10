Speciale energia: Serbia, Vucic annuncia investimenti da 12 miliardi di euro in infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Serbia investiranno 12 miliardi di euro in infrastrutture energetiche nei prossimi sei anni. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, spiegando che l'energia "è l'arteria principale dell'economia". Il capo dello Stato ha ricordato come la Serbia viene rifornita di petrolio attraverso l'oleodotto Janaf che attraversa la Croazia; Zagabria, secondo Vucic, ha dimostrato di essere un "fornitore inaffidabile" ed è per questo che la Serbia ora vuole costruire un oleodotto di 128 chilometri da Novi Sad ad Aldje in Ungheria, che costerebbe circa 100 milioni di euro. Il progetto potrebbe venire completato in un massimo di due anni. Vucic ha aggiunto che discuterà anche dell'oleodotto che attraversa la Macedonia del Nord fino al porto di Durazzo con i Paesi partner di Open Balkan, come riferisce l'agenzia di stampa "Fonet". (Seb)