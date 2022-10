Speciale energia: Russia, autorità Crimea, nessun problema con forniture di carburante e cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crimea non ha problemi a livello di forniture di carburante e cibo. Lo ha affermato il governatore della Crimea, Sergej Aksenov. "Voglio assicurare ai cittadini che la Repubblica di Crimea è completamente rifornita di carburante e cibo. Abbiamo più di un mese di fornitura di carburante, più di due mesi di cibo. Non ci sono rischi sotto questo aspetto", ha scritto Aksenov sul proprio canale Telegram. “Abbiamo anche vissuto momenti più difficili in Crimea. Pertanto, chiedo a tutti di essere pazienti, di mantenere la moderazione e la calma. La situazione è sotto controllo. Insieme supereremo tutto, non c'è dubbio", ha sottolineato il governatore. In precedenza il ministero dell'Energia russo ha rilevato come nella penisola siano presenti riserve di carburante "per almeno 15 giorni". Il dicastero ha inoltre precisato di essere al lavoro per garantire la continuazione delle forniture alla Crimea. Le autorità della penisola hanno introdotto inoltre dei limiti alla vendita di generi alimentari come farina, sale, zucchero, caffè, granaglie e prodotti da forno, per evitare fenomeni di aggiotaggio. (Rum)