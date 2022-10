Stellantis: Fiom, fumata nera su salario, 19 ottobre con i delegati per la piattaforma del contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento di aprire un confronto che si ponga come obiettivo il sistema contrattuale del Ccnl per dare forza al sistema industriale italiano e ai suoi lavoratori. Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, rendendo noto che “si è svolto questa mattina l'incontro tra Stellantis e una delegazione della Fiom sulla richiesta di un'erogazione economica straordinaria per sostenere il potere di acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo colpiti da cassa integrazione e inflazione. L'azienda - proseguono - ha sostenuto che il tema del salario potrà essere affrontato all'interno del percorso per il contratto. Le lavoratrici e i lavoratori del gruppo oggi stanno vivendo una condizione di forte disagio economico e un peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro determinato dall'aumento delle saturazioni, dai tagli di alcuni servizi, dalle fermate produttive quotidiane e dai recuperi non discussi con i lavoratori". (segue) (Rin)