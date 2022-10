Stellantis: Fiom, fumata nera su salario, 19 ottobre con i delegati per la piattaforma del contratto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiom, vista la crisi dell'automotive - spiegano - ritiene necessario unire lavoratori e sindacati nel contratto nazionale perché le condizioni che hanno portato al Ccsl non ci sono più. Mercoledì 19 ottobre i Coordinamenti nazionali Fiom delle delegate e dei delegati dei Gruppi Stellantis, Cnh Industrial ed Iveco, si riuniranno a Roma per approvare la proposta della Fiom sul percorso contrattuale, a seguire si svolgeranno le assemblee con i lavoratori in tutti di siti per il confronto e la condivisione con l'obiettivo di salvaguardare e rilanciare l'occupazione stabile e la produzione; aumentare i salari recuperando il potere di acquisto. Investimenti, un patto sull'occupazione e sulla reale rigenerazione, e il ruolo della contrattazione esercitata dai delegati saranno i punti cardine della proposta della Fiom". Secondo De Palma e Marinelli, "è il momento di riunire le metalmeccaniche e i metalmeccanici per affrontare insieme la situazione complessa che stiamo vivendo e le sfide del futuro". (Rin)