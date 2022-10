Vaticano: nomina dell'arcivescovo metropolita di Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Valencia, Spagna, presentata dal cardinale Antonio Canizares Llovera. Lo sostituisce monsignor Enrique Benavent Vidal, trasferito dalla diocesi di Tortosa. Monsignor Enrique Benavent Vidal è nato il 25 aprile 1959 a Quatretonda, nell'arcidiocesi e provincia di Valencia. Ha frequentato il seminario di Moncada e la facoltà di Teologia San Vicente Ferrer. Nel 1993 ha ottenuto il dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato sacerdote l'8 novembre 1982. È stato nominato vescovo titolare di Rotdon ed ausiliare di Valencia l'8 novembre 2004, ricevendo l'ordinazione l'8 gennaio successivo. È stato trasferito a Tortosa il 17 maggio 2013. In seno alla Conferenza Episcopale Spagnola è stato membro delle Commissioni per i Seminari e le Università e per la Dottrina della Fede. Di quest'ultima è Presidente dal 2017. (Civ)