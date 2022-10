Ucraina: fonti stampa, ambasciate occidentali non intendono lasciare Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate dei Paesi occidentali in Ucraina non hanno in programma di evacuare Kiev a causa dei massicci attacchi russi avvenuti questa mattina. Lo hanno affermato due fonti diplomatiche dell'agenzia di stampa "Rbk Ucraina" che rappresentano due dei principali Paesi occidentali aventi una missione diplomatica a Kiev. "L'ambasciata è aperta e continuiamo a lavorare. Siamo qui per sostenere l'Ucraina", ha detto il portavoce dell'ambasciata statunitense, Luke Meinzen. Tuttavia, l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha esortato i propri connazionale a lasciare l'Ucraina. (Kiu)