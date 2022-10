Giustizia: Sisto, nuove tabelle forensi in Gazzetta ufficiale, promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promessa mantenuta. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, i nuovi parametri forensi sono finalmente realtà. Un traguardo importante, al quale ho lavorato con impegno e per il quale ringrazio gli uffici del ministero della Giustizia, che hanno collaborato al raggiungimento di questo obiettivo, per il pieno riconoscimento del ruolo centrale degli avvocati e della loro attività a tutela del diritto di difesa". Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni e deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. "L'aggiornamento delle tariffe, atteso dal 2014, era un intervento doveroso a favore di una categoria professionale fondamentale per il nostro Stato di diritto", conclude il parlamentare in una nota. (Com)