Mafie: Lamorgese, prosegue impegno straordinario in provincia Foggia

- "Prosegue l’impegno straordinario di magistratura e Forze di Polizia nella provincia di Foggia per contrastare l’aggressione criminale". Lo dichiara il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a seguito della operazione nel comune di San Severo condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla locale Procura della Repubblica. "Complimenti a tutte le donne e agli uomini impegnati per il conseguimento di questo ulteriore risultato - prosegue la titolare del Viminale in una nota - ottenuto nel territorio foggiano grazie a professionalità e capacità investigativa e operativa. Una chiara testimonianza dell’attento e quotidiano impegno delle Forze di Polizia nella prevenzione e nel contrasto alle attività illecite di gruppi criminali in un mercato della droga estremamente pervasivo che alimenta le piazze di spaccio, esponendo a grave pericolo le nostre comunità ed in particolare i giovani. Con operazioni come quella di oggi, lo Stato offre, ancora una volta, una dimostrazione di fermezza e di determinazione contro le organizzazioni criminali che tentano di assumere il controllo del territorio, condizionandone la vita economica e sociale". (Com)