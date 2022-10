Romania-Georgia: presidente Zourabichvili domani in visita a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, sarà ricevuta domani al Palazzo Cotroceni dal presidente romeno Klaus Iohannis, in occasione della sua visita ufficiale in Romania. La visita della presidente georgiana si svolge nel contesto dell'anniversario dei 30 anni dal ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Secondo l'amministrazione presidenziale romena, le consultazioni politiche dei due capi di stato si concentreranno sui recenti sviluppi e trasformazioni a livello regionale e internazionale sullo sfondo dell’aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Verranno inoltre affrontate le decisioni prese al vertice della Nato a Madrid e al Consiglio europeo di giugno a Bruxelles in merito alla prospettiva europea della Georgia. Le discussioni con la presidente Zourabichvili si concentreranno anche sulle modalità concrete per aumentare la connettività tra Romania e Georgia, con la capitalizzazione del potenziale di transito tra Europa e Asia dei due Paesi in termini di trasporti, energia e contatti interpersonali. Al termine dei colloqui, i due presidenti firmeranno una dichiarazione congiunta sull'istituzione di un partenariato strategico tra Romania e Georgia.(Rob)