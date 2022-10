Veneto: Michieletto-Vianello, collaborazione istituzionale per evitare altre stragi su A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, dell'Intergruppo Lega - Liga veneta, si sono aggiunti ai vari appelli giunti in questi giorni dopo l'incidente nel tratto San Donà di Piave-Portogruaro, sulla A4, che ha portato alla morte di sette persone. "È solo l'ultimo episodio di una macabra serie. Questa non è una autostrada come le altre, ma la porta del Paese verso l'Est Europa. Abbiamo bisogno di una infrastruttura all'altezza di tale importanza, o potremo piangere altre vittime - hanno dichiarato i consiglieri -. Ci auguriamo che il nuovo governo si sieda con Regione del Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia - con una prospettiva chiara ma sopratutto consapevole che questo pezzo di autostrada è ben più di una strada. Per la sicurezza di tutti, è necessario lavorare con continuità, serietà e collaborazione istituzionale per impedire che tragedie così si ripetano ancora". (Rev)