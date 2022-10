Speciale energia: Cremlino, Stati Uniti "perdono autocontrollo" dopo decisione Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno iniziato a perdere l'autocontrollo a causa della decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente "Rossija 1". Il funzionario ha evidenziato come gli Usa "stanno cercando di manipolare le loro riserve di petrolio", con importi aggiuntivi sul mercato. Si tratta, secondo il portavoce presidenziale, di "un gioco" che "non porterà a nulla di buono". La scorsa settimana i Paesi dell'Opec+ hanno deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno già da novembre. (Rum)