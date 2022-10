Speciale energia: Bonomi (Confindustria), subito un patto per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in una intervista alla "Stampa" dice che "il momento è grave, se cade l'industria cade il Paese, chiudono le imprese e si perde lavoro, noi siamo pronti a rilanciare il confronto sull'economia a condizione che tutti abbiano lo spirito giusto, la consapevolezza che per raggiungere un accordo occorre lasciare qualcosa sul tavolo". Torna così il 'Patto sociale per l'Italia' proposto dall'imprenditore lombardo nel settembre dello scorso anno e svanito nella giostra dei colloqui bilaterali che ha segnato la stagione della pandemia e dell'emergenza materie prime. Ora si chiede un cambio di passo. L'idea è che la nuova legislatura possa ripartire da qui, chiamando tutte le parti a sedersi insieme. La priorità assoluta, assicura Bonomi, è fermare i prezzi dell'energia. "Se l'Europa non fa l'Europa — spiega — allora tocca all'Italia". Servono 40-50 miliardi, calcola il rappresentante degli imprenditori, che "si possono trovare nei mille e rotti miliardi di spesa pubblica". In alternativa, "uno scostamento di bilancio potrebbe dimostrarsi inevitabile". (Res)