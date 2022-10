Speciale energia: Ferrari (sindaco Piombino), con rigassificatore impatto ambientale notevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venerdì è stato fatto un passo in avanti con buonsenso, riteniamo che la scelta di Piombino come sede del rigassificatore per 25 anni fosse sbagliata. Anche quella temporanea, di 3 anni, per noi è una scelta sbagliata". Lo ha detto Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24, sull'esito della conferenza dei servizi della scorsa settimana. Sulle rassicurazioni ricevute da Snam “non sono d'accordo né io né i tecnici del Comune. C'è un impatto ambientale che tocca la salute, si sversa in mare cloro. Secondo i nostri studiosi c'è un impatto notevole", ha aggiunto. “Il presidente Giani non è stato nominato per autorizzare l'opera ma per valutare se è applicabile a Piombino, speriamo che la valutazione di Giani sia serena su questo", ha sottolineato il sindaco. (Rin)