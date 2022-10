Ue: inviati gli inviti per la prima riunione della Comunità politica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati invitati oggi gli inviti per la prima riunione della Comunità politica europea, che si terrà a Praga il 6 ottobre. A quanto si apprende da funzionari Ue, gli invito per gli Stati membri Ue saranno inviati successivamente, in concomitanza con quello per il Consiglio europeo informale del 7 ottobre. Oltre agli Stati membri Ue, fra i Paesi invitati figurano Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito, insieme al presidente del Consiglio europeo e alla presidente della Commissione europea. La lettera di invito alla Comunità politica Ue è stata co-firmata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. (segue) (Beb)