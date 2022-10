Speciale difesa: "El Pais", la Spagna ha donato 238 milioni di euro di aiuti militari all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto, la Spagna ha donato 238 milioni di euro in aiuti militari all'Ucraina attraverso il Fondo europeo di sostegno alla pace. Lo hanno riferito fonti del governo al quotidiano "El Pais". Questa somma rappresenta quasi il 10 per cento dell'importo totale del fondo, che dopo l'ultima integrazione ammonta a 2,5 miliardi. L'11 ottobre prossimo è prevista la partenza dal porto di Bilbao di una nave con 9 fuoristrada Iveco da quattro tonnellate, un Vamtac e due ambulanze. La nave impiegherà dai quattro ai cinque giorni per raggiungere il porto polacco di Gdynia, vicino alla città di Danzica, sul Mar Baltico. In totale, il ministero della Difesa spagnolo ha gestito 31 voli per il trasporto di materiale militare o per l'evacuazione di rifugiati o feriti di guerra, e sono stati inviati anche circa 80 camion e due navi. Da due settimane, inoltre, circa venti militari ucraini si trovano presso la base aerea di Saragozza per essere addestrati all'uso dei mezzi e altri arriveranno dal primo novembre. (Spm)