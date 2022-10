Speciale difesa: esercitazione di forze navali Usa e Regno Unito nel Golfo con impiego droni marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le marine militari di Stati Uniti e Regno Unito hanno condotto un'esercitazione bilaterale nel Golfo Persico che prevedeva l'uso di sistemi senza pilota e intelligenza artificiale per migliorare il monitoraggio marittimo da parte di navi con equipaggio e operatori a terra. Secondo quanto riferiscono i media Usa, l’esercitazione dal nome “Phantom Scope”, si è svolta in acque internazionali al largo della costa del Bahrein e ha coinvolto la Quinta flotta statunitense e assetti della Marina reale del Regno Unito. Tre navi di superficie senza pilota (Usv) Saildrone Explorer che hanno partecipato insieme al cacciatorpediniere missilistico Uss Delbert D. Black, il pattugliatore Robert Goldman e alle navi dragamine della Marina reale britannica Chiddingfold e Bangor. Le tre navi senza pilota della Marina militare Usa sono dello stesso modello di quelle sequestrate due volte dai Guardiani della rivoluzione iraniana negli ultimi mesi nelle acque del Golfo. L'esercitazione con l’ausilio di droni giunge mentre resta alta la tensione Stati Uniti e Iran sui mari e mentre in Iran sono in corso ormai da tre settimane proteste represse nella violenza contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana. (Res)