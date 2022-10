Speciale difesa: Repubblica Centrafricana, militari francesi lasceranno il Paese entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime forze militari francesi presenti nella Repubblica Centrafricana lasceranno presto il Paese. Lo ha confermato l'ambasciatore francese a Bangui in una lettera inviata al ministero della Difesa centrafricano, confermando la fine della missione logistica ancora installata presso l'aeroporto di Bangui-MPoko. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rfi", non sono stati ancora forniti dettagli sulla tempistica di tale ritiro e sono in corso discussioni tecniche su questo argomento tra i militari francesi e centrafricani, ma è probabile che il ritiro avverrà entro la fine dell'anno. La missione logistica (Mislog) dipende dagli Elementi francesi in Gabon (Efg) e il suo smantellamento è stato richiesto dal ministero della Difesa francese dopo che la Francia ha sospeso il suo accordo di cooperazione militare con la Repubblica Centrafricana nell'aprile 2021 e l'Unione europea ha congelato le sue missioni di addestramento supportate da Mislog nel dicembre 2021 per lo stesso motivo: la presenza dei miliziani del gruppo paramilitare russo Wagner. Da parte sua, la diplomazia francese si è opposta a questo smantellamento, ma dopo diversi mesi di dibattito l'arbitrato si è quindi appoggiato dalla parte della Difesa. Il governo centrafricano non ha comunicato questa partenza che non aveva richiesto. Tuttavia, negli ultimi mesi organizzazioni vicine alle autorità avevano pubblicato comunicati stampa che minacciavano la missione militare francese. Alcune decine di soldati francesi operano anche nella Repubblica Centrafricana all'interno della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca) o della Missione di addestramento europea Eutm. (Res)