Speciale difesa: Cisgiordania, uccisi due palestinesi dai militari israeliani

- Due adolescenti palestinesi sono stati uccisi in scontri con le forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. Un palestinese di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco negli scontri scoppiati durante una protesta nel nord della Cisgiordania contro l'esproprio di terreni dove costruire nuovi insediamenti israeliani vicino a Qalilya, secondo quanto riferito dalle autorità di Ramallah. Le Idf hanno detto che i militari hanno aperto il fuoco dopo che il ragazzo ha lanciato una molotov contro le truppe di stanza vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania che circonda la città palestinese di Qalqilya. L'adolescente è stato successivamente identificato come Adel Daoud, residente a Qalqilya. In un secondo episodio, Mahdi Ladadweh, 17 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante gli scontri in un villaggio a nord-ovest di Ramallah. (Res)