Speciale difesa: Russia, senatore Bashkin, Ucraina e Occidente responsabili per esplosione su ponte di Kerch

- L'Ucraina e l'Occidente sono responsabili dell'esplosione avvenuta sul ponte di Kerch, in Crimea. Questo il pensiero del senatore russo Aleksander Bashkin, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Questa è una sfida molto seria non solo da parte dell'Ucraina, dal momento che Kiev non fa nulla di più o meno evidente senza istruzioni dall'Occidente e consultazioni con esso. Questa è una sfida anche da parte dell'Occidente", ha affermato il senatore. "Non c'è dubbio che i servizi competenti - il ministero della Difesa e altri - daranno una risposta adeguata, consapevole e, possibilmente, asimmetrica a questo colpo audace", ha detto il senatore russo. (Rum)