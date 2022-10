© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso il volo salva-vita, effettuato con jet Falcon 50 dell'Aeronautica militare, che ha trasportato, dall'aeroporto di Catania a quello di Genova, un bambino di appena due anni in grave pericolo di vita. Lo riferisce l’Aeronautica militare in un comunicato. (Com)