Speciale difesa: Corea del Nord, Amministrazione aviazione, test missilistici “autodifesa” da minacce Usa

- I test missilistici da parte della Corea del Nord sono un’iniziativa “di autodifesa” regolare e pianificata “per difendere la sicurezza del Paese e la pace regionale dalle minacce militari dirette degli Stati Uniti che durano da più di mezzo secolo”. Lo afferma l’Amministrazione nazionale dell’aviazione (Naa) nordcoreana in un comunicatoi. Respingendo come una “provocazione politica degli Stati Uniti” la recente risoluzione della 41ma sessione dell’assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) sulla minaccia alla sicurezza costituita dai missili nordocoreani lanciati senza preavviso vicino a rotte aeree internazionali, Pyongyang dichiara che i lanci sono stati effettuati tenendo in considerazione la sicurezza degli aerei civili nei voli internazionali e che non hanno rappresentato alcuna minaccia. (Git)