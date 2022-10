Roma: presidenza Assemblea capitolina lancia il "tour della Costituzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via mercoledì 12 ottobre, alle ore 17:30, dalla Casa della Cultura all'interno del Parco di Villa De Sanctis (Municipio V), il "Tour della Costituzione", iniziativa promossa dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana. Sarà la prima delle quattro tappe di un ciclo di incontri celebrativi per raccontare ai giovani dei Municipi di Roma le conquiste e le nuove sfide della Carta Costituzionale. L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con i Municipi V, VI, IX e XI e con il prezioso supporto e la presenza del costituzionalista prof. Alfonso Celotto. Nel Municipio V, il focus sarà sul "diritto all'abitare" (art. 47 della Costituzione): dopo i saluti della presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e del presidente del Municipio V Mauro Caliste, previsti gli interventi del prof. Alfonso Celotto e del prof. Francesco Sirleto, autore del libro "Le lotte per il diritto alla casa a Roma"; modera Stefania Ficacci. (segue) (Com)