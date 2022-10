Roma: presidenza Assemblea capitolina lancia il "tour della Costituzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi appuntamenti in programma sono: il 17 ottobre, alle ore 10, presso l'Archivio Centrale dello Stato, piazzale degli Archivi 27 (Municipio IX), dove si affronterà il tema del "diritto al lavoro" (art. 4 Costituzione). Poi il 17 novembre, alle ore 10, presso il Teatro di Tor Bella Monaca in via Bruno Cirino, 5 (Municipio VI), dove si parlerà di "diritto alla cultura" (art. 9) e "diritto allo studio" (art. 34). Infine, il 14 dicembre, alle ore 10, presso "Calciosociale" di Corviale, in via Poggio Verde 455 (Municipio XI), per parlare di "tutela della pari dignità sociale" (art. 3) e "tutela della salute" (art. 32). "Oggi è sempre più necessario aprire le Istituzioni ai territori e ai cittadini. Ecco perché, come Presidenza dell'Assemblea Capitolina, abbiamo voluto avviare un percorso di conoscenza della nostra Costituzione, che con i suoi principi fondanti è un riferimento costante e attuale per il nostro Paese e in ogni settore della nostra vita", afferma la presidente Svetlana Celli. (Com)