Africa: Ruto, comunità orientale Eac elimini restrizioni e aderisca pienamente al mercato unico

- La Comunità dell'Africa orientale (Eac) riuscirà ad ottimizzare il potenziale dei suoi Paesi solo se eliminerà le restrizioni alle frontiere, che inibiscono il libero scambio e la circolazione dei cittadini. Lo ha dichiarato il presidente del Kenya, William Ruto, secondo il quale il blocco regionale dovrebbe aprire la strada alla realizzazione della Zona di libero scambio continentale africana (AfCfta), l'accordo per un mercato unico promosso dall'Unione africana ratificato nel 2020 dai Paesi del continente - Eritrea esclusa - ma di fatto non ancora attuato nei diversi Paesi firmatari. Per il neo presidente keniota, una Eac senza confini consentirà il movimento di persone, beni e servizi senza ostacoli nella regione, creando opportunità, ricchezza e prosperità. Ruto si è espresso ieri a Kampala, in Uganda, durante le celebrazioni del 60mo Giorno dell'Indipendenza. "Spetta a noi come leader e cittadini della regione Eac lavorare insieme in modo da poter trasformare i nostri confini che oggi si distinguono come barriere e convertirli in ponti, in modo che beni, servizi e persone possano spostarsi attraverso l'Africa orientale senza impedimenti", ha detto Ruto citato dall'emittente keniota "Capital Fm". Ruto ha quindi chiesto al presidente ugandese Yoweri Museveni di farsi carico e guidare la regione nel garantire che Eac diventi una comunità senza confini. "Hai l'età e hai l'esperienza, prenditi la responsabilità e guida la carica", ha detto Ruto. (Res)