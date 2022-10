Lombardia 2023: Carretta (Azione), pronti a dialogo con Pd, ma no ad alleanza con M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c'è una parte del Pd che ci guarda con interesse siamo assolutamente pronti a dialogare però con i paletti che abbiamo sempre messo, uno su tutti che non possiamo arrivare a parlare con il M5s". Lo ha detto Niccolò Carretta, segretario lombardo di Azione, parlando delle alleanze per le prossime regionali con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sull'affidamento diretto del contratto per il servizio ferroviario regionale a Trenord. "Siamo al lavoro con una proposta da rivolgere a chi ci sta e vogliamo partire entro la fine dell'anno. Non c'è tempo da perdere", ha proseguito sottolineando che "per le regionali il nostro punto di vista non cambia: Azione è al lavoro per una proposta di rinnovamento della Lombardia che ha molto bisogno di un ricambio d'aria, ma deve essere una proposta riformista e coerente con il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale. Non può essere un ammasso confuso di più sigle solo 'contro qualcosa' ma una proposta che guardi a tutti i cittadini lombardi e che lo faccia in maniera assolutamente coerente". (Rem)