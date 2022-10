Ucraina: Gelmini, bombardamenti a Kiev ritorsione criminale di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forti esplosioni a Kiev, nel cuore della città, ancora vittime. Sono drammatiche le immagini che arrivano dall’Ucraina. I bombardamenti sulla Capitale, lontano dal fronte, sono una evidente ritorsione criminale di Putin". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e parlamentare di Azione. "Di fronte a tutto questo - prosegue - non possono esserci dubbi sugli aiuti agli ucraini né sull’importanza delle sanzioni alla Russia: l’unica manifestazione per la pace possibile è a sostegno del popolo ucraino aggredito. E l’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Europa, deve stare dalla parte giusta della storia. Oggi, domani, sempre, con il popolo ucraino”, conclude Gelmini.(Rin)