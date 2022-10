Energia: Pse, cavo sottomarino fra Polonia e Svezia sarà riattivato entro la mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di energia attraverso il cavo sottomarino da 600 megawatt tra Svezia e Polonia riprenderà entro la mezzanotte di lunedì dopo che da ieri sera è stata interrotta. Lo ha riferito l'operatore di rete elettrico polacco Pse. La manutenzione programmata del cavo è iniziata il mese scorso e sarebbe dovuta terminare domenica sera. Il ritardo non è dovuto a un guasto al cavo stesso, ma a causa di una leggera fuoriuscita di olio in una sottostazione in Svezia, ha detto un portavoce dell'operatore di rete elettrica svedese Svenska Kraftnat. (Vap)